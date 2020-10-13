Леброн Джеймс сказал, что думает о постоянном сравнении с Майклом Джорданом

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выразил уважение шестикратному чемпиону НБА в составе «Чикаго Буллз» Майклу Джордану и высказался о постоянном сравнении себя с легендарным баскетболистом.

«Это не мне стоит задавать вопросы о Майкле Джордане, удивляться или что-то обсуждать. Лично у меня есть свой способ играть в баскетбол. У меня есть свой путь. У меня есть свой способ бросить вызов парням и самому себе. Вы, ребята, знаете, как я люблю Майкла Джордана. Я ношу номер 23 из-за Майкла Джордана. Когда я впервые получил пару кросовок Джордана, ничего не могло сделать меня счастливее. Но вы можете вести дебаты. Вы можете выяснять, кто из нас лучший», — приводит слова Джеймса Clutch Points.