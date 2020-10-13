Дуэйн Уэйд выполнил условия проигранного пари после титула «Лейкерс»

Легенда «Майами Хит» Дуэйн Уэйд проиграл пари журналистке Кари Чемпион. После того, как «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграли чемпионский титул, ему пришлось нарисовать на голове спреем пурпурную букву «L».



Видео о том, как он выполняет условия проигранного пари, Уэйд размести в «сториз» своего «инстаграма».



«Значит, пари заключалось в том, чтобы нарисовать мне на затылке пурпурную букву «L». Я не знаю, означает ли она «Лейкерс», лузер или «вы все проиграли» (y’all loss)», — заявил Уэйд в клипе.

Видео можно посмотреть на странице Clutch Points в «твиттере».

Напомним, в шестом матче серии «Лейкерс» обыграли «Хит» со счётом 106:93 и стали чемпионами сезона-2019/2020.



Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом НБА – «Бостон Селтикс», теперь у обоих по 17 титулов. Последний раз «Лейкерс» становились чемпионами в 2010 году.