Демаркус Казинс отреагировал на помощь Марка Кьюбана побиравшемуся на улице Делонте Уэсту

Четырёхкратный участник Матча всех звёзд НБА Демаркус Казинс прокомментировал решение владельца «Даллас Маверикс» Марка Кьюбана помочь бывшему игроку лиги Делонте Уэсту, оказавшемуся в тяжёлой жизненной ситуации.
Уэст недавно был замечен за попрошайничеством в Далласе. Последние несколько лет он жил на улице и употреблял алкоголь и наркотики. Кьюбан подобрал Делонте на заправке и помог отправить экс-баскетболиста на реабилитационный курс для наркозависимых, оплатив все расходы.
«Марк Кьюбан настоящий человек», — написал о поступке наставника «Маверикс» Казинс.
Уэст страдает диагностированным биполярным расстройством. В январе этого года экс-баскетболиста избил мужчина на дороге. Ранее желание помочь Делонте выражал бывший одноклубник, форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Профсоюз игроков НБА выделял для Уэста деньги. Однако это не помогло ему привести свою жизнь в порядок.
Делонте был выбран на драфте НБА 2004 года под 24-м пиком. Он выступал в лиге 8 сезонов. 37-летний Уэст заработал за карьеру $ 19 млн.
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