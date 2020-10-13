Гомельский: не согласен, что «Лейкерс» с Леброном уступают команде с Коби и Шаком

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский не согласился с утверждением одного из болельщиков о том, что «Лос-Анджелес Лейкерс» с Леброном Джеймсом уступает команде с Шакилом О'Нилом и Коби Брайантом.
«Позволю себе не согласиться. Команда, ставшая чемпионом в 2020 году, имеет более интересную и глубокую ротацию. Гораздо лучше играет в защите, что и было ключевым моментом в победе. Да, зрелищных моментов стало меньше, но КПД стал выше», — написал Гомельский на своём сайте.
Напомним, в шестом матче финальной серии плей-офф «Лейкерс» обыграли «Майами Хит» со счётом 106:93 и стали чемпионами сезона-2019/2020.
Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом НБА – «Бостон Селтикс», теперь у обоих по 17 титулов. Последний раз «Лейкерс» становились чемпионами в 2010 году.
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