Матч ЦСКА — «Зенит» перенесён из-за коронавируса

Пресс-служба Единой лиги ВТБ на официальном сайте турнира сообщила о переносе матча московского ЦСКА с санкт-петербургским «Зенитом» на неопределённый срок. Игра должна была состояться 19 октября.
«Две игры регулярного чемпионата ЦСКА — «Зенит» и УНИКС — «Енисей» перенесены. Игра УНИКС — «Енисей» назначена на 25 октября, дата игры ЦСКА — «Зенит» будет объявлена позднее.
В данный момент «Зенит» и «Енисей» находятся на карантине в связи с обнаружением COVID-19 у игроков команды», — говорится в сообщении Единой лиги ВТБ.
Ранее стало известно, что в команде из Санкт-Петербурга выявлено 11 случаев коронавируса, в том числе заразились восемь игроков. В их числе капитан Матеуш Понитка, а также Артурас Гудайтис, Билли Бэрон, Кевин Пангос, Владислав Трушкин и Остин Холлинз.
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