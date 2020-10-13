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Энтони Дэвис случайно раскрыл, в каком клубе продолжит карьеру

Энтони Дэвис случайно раскрыл, в каком клубе продолжит карьеру
Баскетбол / НБА 0

Тяжёлый форвард Энтони Дэвис, который накануне выиграл свой первый чемпионский перстень НБА вместе с «Лос-Анджелес Лейкерс», намекнул, что не собирается покидать команду.

Дэвис отказался от четырёхлетнего продления контракта, предложенного «Лейкерс» в начале этого года, чтобы иметь свободу действий в случае непредвиденных обстоятельств. После 6-й игры финала он заявил, что не знает, где продолжит карьеру, и всё ещё размышляет.

«Понятия не имею. Я не знаю… В первый год я прекрасно провёл время в «Лос-Анджелесе». Это было сплошной радостью и позитивом. В ближайшие пару месяцев мы всё обсудим с моим агентом и разберёмся по поводу дальнейшей карьеры», — заявил он репортёрам.

Однако чуть позже во время прямой трансляции Куинна Кука в «Инстаграме» Дэвис адресовал фанатам «Лейкерс» короткое, но решительное послание, чтобы они не расставались с мечтами о потенциальной династии.

«Мы собираемся повторить это снова», — сказал Энтони.

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