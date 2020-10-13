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Евролига отменила игру из-за коронавируса

Евролига отменила игру из-за коронавируса
Баскетбол / Евролига 0

Матч третьего тура регулярного чемпионата Евролиги «Лион Виллербан» — «Панатинаикос», который был запланирован на вторник, 13 октября, не состоится, сообщает официальный сайт турнира.

У нескольких игроков «Виллербана» тесты на коронавирус дали положительный результат, из-за чего у команды нет восьми здоровых игроков для того, чтобы провести матч. Игра будет перенесена или отменена с присуждением «Панатинаикосу» технической победы со счетом 20:0. Решение примет дисциплинарная инстанция.

Ранее «Виллербан» объявил о четырёх новых случаях заражения коронавирусом в команде. Общее число заражённых сотрудников клуба увеличилось до 11, среди них главный тренер Ти Джей Паркер и баскетболист Норрис Коул.

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