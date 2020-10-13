Гилберт Аренас объяснил, почему Леброн Джеймс — величайший в истории НБА

Экс-игрок НБА Гилберт Аренас считает форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса величайшим баскетболистом всех времён из-за способности воспринимать информацию от окружающих.

«Мы несколько лет мысленно подталкивали друг друга завоевывать уважение друг друга. Когда я получил травму, ты позаботился о том, чтобы я проходил курс реабилитации. Когда я попал в беду, ты сначала выговорил мне, а потом сказал, чтобы я оставался психологически сильным. Что делает тебя величайшим, так это готовность воспринимать информацию. Я никогда не был близок к победе в чемпионате, но ты прислушивался к моим советам и корректировкам, как будто я единственный знал истину. Я благодарю тебя за это», — написал Аренас на своей странице в «Инстаграме».