Леброн Джеймс отреагировал на поздравление Барака Обамы с чемпионством в НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на поздравление бывшего президента США Барака Обамы с завоеванием титула чемпиона НБА.

«Спасибо, друг! Я очень ценю нашу дружбу и твои слова», — написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» прошёл 6-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит», победу в котором одержали номинальные гости паркета, игроки «Лейкерс», — 106:93. «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл серию со счётом 4-2 и стал чемпионом НБА сезона-2019/2020. Таким образом, «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл НБА впервые с сезона-2009/2010. Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом — «Бостон Селтикс», теперь у обоих по 17 титулов.