Игрок ЦСКА заразился коронавирусом
Форвард московского ЦСКА Андрей Лопатин заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт «армейцев».
«Форвард чувствует себя хорошо, но остаётся в изоляции, ожидая подтверждения предварительного анализа. Вне игры у армейцев после заражения COVID-19 по-прежнему Семён Антонов, Никола Милутинов и Янис Стрелниекс.
Йоханнес Фогтманн, получивший травму колена во встрече с «Автодором», отправился на выездной матч с «Фенербахче» вместе с командой, вопрос о его участии в матче будет решаться штабом армейцев непосредственно перед игрой. Для обеспечения глубины скамейки ЦСКА дозаявил в Евролигу защитника «дубля» Юрия Умрихина», — говорится в заявлении клуба.
Напомним, после двух туров Евролиги у ЦСКА одна победа и одно поражение.
- 13 октября 2020
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