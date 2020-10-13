Игрок ЦСКА заразился коронавирусом

Форвард московского ЦСКА Андрей Лопатин заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт «армейцев».

«Форвард чувствует себя хорошо, но остаётся в изоляции, ожидая подтверждения предварительного анализа. Вне игры у армейцев после заражения COVID-19 по-прежнему Семён Антонов, Никола Милутинов и Янис Стрелниекс.

Йоханнес Фогтманн, получивший травму колена во встрече с «Автодором», отправился на выездной матч с «Фенербахче» вместе с командой, вопрос о его участии в матче будет решаться штабом армейцев непосредственно перед игрой. Для обеспечения глубины скамейки ЦСКА дозаявил в Евролигу защитника «дубля» Юрия Умрихина», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, после двух туров Евролиги у ЦСКА одна победа и одно поражение.