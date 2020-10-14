«Даллас» поставил в приоритет заполучить Адетокунбо в компанию к Дончичу и Порзингису

«Даллас Маверикс» поставили приоритетом подписание двукратного MVP НБА форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо после выхода на рынок свободных агентов в 2021 году, сообщает Clutch Points со ссылкой на инсайдера Брайанта Уиндхорста.

«Маверикс» планируют сделать Янниса третьей звездой наряду с защитником Лукой Дончем и тяжёлым форвардом Кристапсом Порзингисом. Скорее всего, «Даллас» не будет совершать масштабные сделки в это межсезонье, чтобы сохранить пространство в платёжной ведомости для подписания Янниса в следующем году.

«Они хотят, чтобы их платёжная ведомость была чистой к 2021 году. Я не ожидаю, что в этом году они подпишут каких-либо важных свободных агентов. Они будут ждать», — заявил Уиндхорст.