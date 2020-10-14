Шакил О'Нил признался, за кого болел в финале НБА и считает ли «Лейкерс» Леброна династией

Легенда НБА, а ныне аналитик TNT Шакил О'Нил ответил на вопрос за какую команду он всё-таки болел в финальной серии плей-офф, а также поделился мнением о том, считает ли «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса династией.



«Ну, династия возникает только тогда, когда вы выигрываете два или три титула подряд. Это будет началом.



Меня спрашивали, за кого болел в этом финале. Думаю, я один из немногих в стране, кто говорил, что какая бы команда ни выиграла, я бы порадовался за них.

Если бы выиграли «Хит», это было бы здорово для франшизы, и я был бы счастлив за них, ведь долгое время был их частью. У «Майами» отличная команда, они знают, как бороться, и на них никто не давит.

И я знал, если «Лейкерс» выиграют, то буду счастлив за команду, за владелицу Джини Басс, а также за Лос-Анджелес. Город и клуб многое пережили за последний год, особенно с потерей Коби, так что этот титул очень значим для них. «Лейкерс» сравнялись с «Бостон Селтикс» по числу чемпионств, став лучшей командой НБА всех времён», — приводит слова Шака Clutch Points.

Шакил О'Нил в НБА выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Шакил включён в Зал славы баскетбола за выдающиеся достижения в этом виде спорта.