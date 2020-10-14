Экс-игрок сборной России рассказал, как Аллен Айверсон делал ему подарок за отданный номер

Бывший центровой сборной России Фёдор Лихолитов вспомнил о совместной игре с Алленом Айверсоном в турецком «Бешикташе».



«Это один из самых захватывающих моментов в моей карьере, но и самый странный. Потому что у меня нет ни одной совместной фотографии с Айверсоном. У меня спрашивают, есть ли у меня с ним фотографии, как будто не верят, что я и правда был в одной команде с этим великим игроком. А у меня их нет, ни одной, нигде», — рассказал Лихолитов тележурналу «Вид сверху».



Он также признался, что потерял часы, которые Айверсон подарил ему после того, как Лихолитов уступил ему игровой номер 4.



«За это он презентовал мне часы, которые я успешно куда-то положил, и сейчас они там и находятся. Можно сказать, я их потерял», — отметил он.



Лихолитов и Айверсон пересекались в «Бешикташе» в сезоне-2010/2011. После года, проведённого в Турции, легендарный игрок НБА завершил карьеру.