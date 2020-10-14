Горан Драгич определился с клубом, в котором хочет продолжить карьеру

Словенский защитник «Майами Хит» Горан Драгич заявил, что счастлив быть в составе клуба из Флориды и не хотел бы менять команду.

«Я хочу быть счастливым. На этом этапе своей карьеры я должен думать не только о себе, а ещё и о жене с детьми. Но должен признать, что в Майами я действительно счастлив», — приводит слова Драгича Pickandroll со ссылкой на Sun Sentinel.

Также разыгрывающий «Хит» поделился мыслями относительно ситуации с пандемией и её влиянии на следующий сезон.

«Мы не знаем, что может произойти в будущем и какой будет жизнь в ближайшие месяцы, когда должен стартовать новый чемпионат. Я считаю, что ситуация вокруг нас всё ещё остаётся неопределённой», — добавил Драгич.



Напомним, «Майами» в финальной серии плей-офф НБА проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 2-4.