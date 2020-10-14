«Локомотив-Кубань» подписал контракт с Иваном Пауничем

«Локомотив-Кубань» подписал контракт с атакующим защитником Иваном Пауничем до конца сезона-2020/2021.
Иван Паунич (198 см, 95 кг) является серебряным чемпионом Европы 2009 в составе сборной Сербии, выигрывал золото и серебро студенческой Универсиады. Иван принимал участие в отборе на чемпионат мира 2019, в котором сыграл 4 матча со средними показателями 10 очков, 3 подбора, 3,8 передачи за игру.
Ивана родился и начинал профессиональную карьеру в Белграде. В клубной карьере первой командой был «Партизан». Есть опыт игры в чемпионате Единой лиги ВТБ. С 2010 по 2012 годы выступал за «Нижний Новгород» и «Азовмаш», а в 2014 году за «Астану».
В карьере баскетболиста за плечами также выступления в итальянском «Виртусе Болонья», испанских «Лагун Аро» и «Фуэнлабраде» и турецком «Тофаше». В феврале подписал контракт с сербской «Мега Бемакс», но успел сыграть два матча, после чего сезон прервался из-за пандемии коронавируса.
«Иван опытный, квалифицированный игрок с серьезным опытом игры за национальную сборную. Отмечу, что он приехал в хорошей физической форме, что говорит о его ответственности и серьезном настрое. Да, ему еще нужно будет адаптироваться под тактические схемы, но, уверен, что он сможет помочь команде уже в ближайших матчах. Сильный, быстрый игрок, который хорошо защищается сразу на нескольких позициях. С ним ротация станет лучше, что особенно важно в матчах Еврокубка», — заявил президент клуба Андрей Ведищев.
«Очень рад присоединиться к «Локомотиву-Кубань». В команде собраны хорошие игроки, процесс контролирует сильный тренерский штаб и грамотное руководство. Наряду с рядом клубов «Локо» является одним из фаворитов в Еврокубке. Я уже провел несколько тренировок с командой и вижу, что у нас есть большой потенциал. Уверен, что в этом сезоне мы добьемся хороших результатов!», — сказал Паунич.
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