Игрок «Лейкерс»: мы в команде смеялись, когда «Клипперс» вылетели из плей-офф
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Джаред Дадли рассказал, как его команда отреагировала на вылет «Лос-Анджелес Клипперс» во втором раунде плей-офф.
«Мы смеялись. Я не мог поверить в случившееся. Ставил на то, что они выиграют седьмой матч. Мне казалось, что «Клипперс» просто не могут проиграть. Мы уже настраивали себя. Говорили, что должны пройти «Клипперс». Мы хотели сойтись с ними, а они — с нами», – приводит слова Дадли TalkBasket.
Напомним, «Лос-Анджелес Клипперс» вёл 3-1 в полуфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Денвер Наггетс». Но подопечные Дока Риверса сначала позволили соперникам сравнять счёт в противостоянии. А в решающем, седьмом матче серии и вовсе разгромно проиграли (89:104).
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