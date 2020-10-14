Густаво Айон ответил на вопрос, кто лучший игрок в истории — Леброн или Джордан

Бывший центровой санкт-петербургского «Зенита» Густаво Айон ответил на вопрос, кого из пары Майкл Джордан – Леброн Джеймс он считает величайшим игроком всех времён.
«Я полагаю, что неуважительно сравнивать их. Они из очень разных эпох, с очень разными командами. Леброну удалось выиграть титулы с 3 разными командами, и в этом есть немало достоинств. Он много лет был лучшим игроком НБА. Если бы Джеймс остался в «Майами», то мог бы выиграть больше чемпионских перстней. Эти двое — лучшие в истории НБА», — приводит ответ Айона испанская Marca.
Джордан в составе «Чикаго Буллз» выиграл 6 титулов при 6 попаданиях в финал. Леброн завоевал 4 чемпионских звания (дважды в «Майами Хит» и по разу в «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс»), при этом 6 раз уступал в финале.
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