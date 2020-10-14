Эрик Споэльстра воссоединился с молодой женой-чирлидершей после 3 месяцев в «пузыре» НБА

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра вернулся домой после завершения финала сезона НБА в «пузыре» в Орландо. Фотографию со Споэльстрой опубликовала жена специалиста Никки Сапп.



«Банда снова вместе. Добро пожаловать домой, папочка. Мы тебя любим и гордимся тобой и твоей командой», — написала Никки в своём «инстаграме».

33-летняя жена Споэльстры Никки Сапп младше мужа на 16 лет. Они познакомились, когда Никки была чирлидершей «Майами», и поженились в 2016 году.



Ранее в Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» прошёл 6-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит», победу в котором одержали номинальные гости паркета игроки «Лейкерс» – 106:93. «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл серию 4-2 и стал чемпионом НБА сезона-2019/2020. Таким образом, «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл НБА впервые с сезона-2009/2010. Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом – «Бостон Селтикс», теперь у обоих по 17 титулов.