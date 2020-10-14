Эрик Споэльстра воссоединился с молодой женой-чирлидершей после 3 месяцев в «пузыре» НБА

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра вернулся домой после завершения финала сезона НБА в «пузыре» в Орландо. Фотографию со Споэльстрой опубликовала жена специалиста Никки Сапп.
«Банда снова вместе. Добро пожаловать домой, папочка. Мы тебя любим и гордимся тобой и твоей командой», — написала Никки в своём «инстаграме».
33-летняя жена Споэльстры Никки Сапп младше мужа на 16 лет. Они познакомились, когда Никки была чирлидершей «Майами», и поженились в 2016 году.
Ранее в Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» прошёл 6-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит», победу в котором одержали номинальные гости паркета игроки «Лейкерс» – 106:93. «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл серию 4-2 и стал чемпионом НБА сезона-2019/2020. Таким образом, «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл НБА впервые с сезона-2009/2010. Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом – «Бостон Селтикс», теперь у обоих по 17 титулов.
- 14 октября 2020
-
19:56
-
19:37
-
19:11
-
17:51
-
16:51
-
16:03
-
15:39
-
15:38
-
14:48
-
14:35
-
13:09
-
12:43
-
12:04
-
11:29
-
10:48
-
10:47
-
10:10
-
09:22
-
08:57
-
08:47
-
08:37
-
08:17
-
08:17
-
08:00
-
07:50
-
07:41
-
07:36
-
05:03
-
00:36
-
00:32
-
00:30
- 13 октября 2020
-
23:49
-
22:58
-
22:42
-
22:37