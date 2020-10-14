Мэджик Джонсон: Кавай Леонард — не лидер. Леброн Джеймс — лучший игрок и лидер в мире
Легенда НБА Мэджик Джонсон поставил под сомнение наличие лидерских качеств у звёзд «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда и Пола Джорджа, в отличие от Леброна Джеймса («Лос-Анджелес Лейкерс»).
«У «Клипперс» просто нет лидера. Кавай Леонард — суперзвезда, он эффективно играет на обоих концах площадки. Пол Джордж — звезда, он мог бы стать суперзвездой. Но они не лидеры, команде нужен вожак. Видите ли, Леброн Джеймс делает и то и другое. Он лучший игрок в мире, но также и лучший лидер в мире. Так что, думаю, именно лидера и не хватает в «Клипперс». Они весь сезон говорили о том, как им хочется обыграть «Лейкерс». У них была возможность, но им не удалось», — приводит слова Мэджика Fadeaway World.
- 14 октября 2020
-
21:30
-
21:20
-
20:56
-
20:33
-
19:56
-
19:37
-
19:11
-
17:51
-
16:51
-
16:03
-
15:39
-
15:38
-
14:48
-
14:35
-
13:09
-
12:43
-
12:04
-
11:29
-
10:48
-
10:47
-
10:10
-
09:22
-
08:57
-
08:47
-
08:37
-
08:17
-
08:17
-
08:00
-
07:50
-
07:41
-
07:36
-
05:03
-
00:36
-
00:32
-
00:30
Партнерский контент