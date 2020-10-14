Мэджик Джонсон: Кавай Леонард — не лидер. Леброн Джеймс — лучший игрок и лидер в мире

Легенда НБА Мэджик Джонсон поставил под сомнение наличие лидерских качеств у звёзд «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда и Пола Джорджа, в отличие от Леброна Джеймса («Лос-Анджелес Лейкерс»).

«У «Клипперс» просто нет лидера. Кавай Леонард — суперзвезда, он эффективно играет на обоих концах площадки. Пол Джордж — звезда, он мог бы стать суперзвездой. Но они не лидеры, команде нужен вожак. Видите ли, Леброн Джеймс делает и то и другое. Он лучший игрок в мире, но также и лучший лидер в мире. Так что, думаю, именно лидера и не хватает в «Клипперс». Они весь сезон говорили о том, как им хочется обыграть «Лейкерс». У них была возможность, но им не удалось», — приводит слова Мэджика Fadeaway World.