ЦСКА обыграл «Фенербахче» в овертайме

В Стамбуле завершился матч третьего тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местный «Фенербахче» встречался с московским ЦСКА.
Первая четверть прошла в равной борьбе, баскетболисты ЦСКА захватили инициативу и к первому перерыву имели преимущество в два очка. Вторая четверть прошла по тому же сценарию, однако чуть сильнее оказались баскетболисты «Фенербахче» — к большому перерыву счёт на табло был 32:31 в пользу ЦСКА.
В третьей десятиминутке «Фенербахче» удалось выйти вперёд на два очка, однако в четвёртой четверти ЦСКА смог отыграться и перевести встречу в овертайм. В дополнительной пятиминутке сильнее оказались игроки ЦСКА — 9:8 по итогам игрового отрезка и 78:77 по итогам встречи.
Самым результативным в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 26 очков. У «Фенербахче» 21 очко в активе Нандо де Коло.
- 14 октября 2020
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