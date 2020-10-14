ЦСКА обыграл «Фенербахче» в овертайме

В Стамбуле завершился матч третьего тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местный «Фенербахче» встречался с московским ЦСКА.



Первая четверть прошла в равной борьбе, баскетболисты ЦСКА захватили инициативу и к первому перерыву имели преимущество в два очка. Вторая четверть прошла по тому же сценарию, однако чуть сильнее оказались баскетболисты «Фенербахче» — к большому перерыву счёт на табло был 32:31 в пользу ЦСКА.



В третьей десятиминутке «Фенербахче» удалось выйти вперёд на два очка, однако в четвёртой четверти ЦСКА смог отыграться и перевести встречу в овертайм. В дополнительной пятиминутке сильнее оказались игроки ЦСКА — 9:8 по итогам игрового отрезка и 78:77 по итогам встречи.



Самым результативным в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 26 очков. У «Фенербахче» 21 очко в активе Нандо де Коло.