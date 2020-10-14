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ЦСКА обыграл «Фенербахче» в овертайме

ЦСКА обыграл «Фенербахче» в овертайме
Баскетбол / Евролига 0

В Стамбуле завершился матч третьего тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местный «Фенербахче» встречался с московским ЦСКА.

Первая четверть прошла в равной борьбе, баскетболисты ЦСКА захватили инициативу и к первому перерыву имели преимущество в два очка. Вторая четверть прошла по тому же сценарию, однако чуть сильнее оказались баскетболисты «Фенербахче» — к большому перерыву счёт на табло был 32:31 в пользу ЦСКА.

В третьей десятиминутке «Фенербахче» удалось выйти вперёд на два очка, однако в четвёртой четверти ЦСКА смог отыграться и перевести встречу в овертайм. В дополнительной пятиминутке сильнее оказались игроки ЦСКА — 9:8 по итогам игрового отрезка и 78:77 по итогам встречи.

Самым результативным в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 26 очков. У «Фенербахче» 21 очко в активе Нандо де Коло.

Евролига. Регулярный чемпионат. 3-й тур
14 октября 2020, среда. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
77 : 78
ОТ
ЦСКА
Москва, Россия
Фенербахче: де Коло - 21, Эдди - 18, Браун - 16, Веселы - 11, Улановас - 4, Мухаммед - 3, Бартель - 2, Пьерр - 2, Биберович, Вестерманн, Гамильтон, Джандан
ЦСКА: Клайберн - 26, Джеймс - 14, Боломбой - 8, Фойгтман - 8, Шенгелия - 8, Курбанов - 6, Хэкетт - 5, Хиллиард - 3, Umrikhin, Ухов, Хоменко
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