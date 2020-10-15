Римас Куртинайтис: «Реал» играл дома, и это большая победа для них

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис подвёл итог матча третьего тура регулярного чемпионата Евролиги с мадридским «Реалом» (85:94).

«Поздравляю «Реал» и тренера Пабло Ласо с первой победой в Евролиге. Сегодня они играли хорошо и показали хороший процент попаданий, особенно трёхочковых бросков. Они играли дома, и это большая победа для них. Что касается нашей команды, то все знают наши проблемы. Нам не хватает игроков, поэтому третий матч подряд мы проводим ввосьмером. Возможно, сказывается небольшая усталость, но так или иначе, матч был хорошим и я рад тому, как именно мы играли. Думаю, с каждым матчем мы становимся лучше. Надеюсь, в ближайшее время одержим победу», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».