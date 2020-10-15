Игрок «Лейкерс»: Леброн Джеймс никогда не признавал, что Майкл Джордан лучше него

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Джаред Дадли рассказал, что его одноклубник Леброн Джеймс ни разу не признал, что Майкл Джордан лучше него.
«Нет. Я никогда не слышал, чтобы он говорил подобное. Во время просмотра «Последнего танца» он говорил что-то вроде «Майкл — плохой парень». Ему понравился Деннис Родман в сериале. Видимо, Леброн просто хочет, чтобы его видели на одном уровне с Джорданом», — приводит слова Дадли Fadeaway World.
35-летний Джеймс в сезоне-2019/2020 считался одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо, но в итоге не был признан самым ценным игроком. «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса выиграл Западную конференцию НБА и чемпионский титул. Ранее Леброн дважды стал чемпионом НБА в составе «Майами Хит» и один раз с «Кливленд Кавальерс».
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