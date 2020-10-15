Димитрис Итудис отреагировал на победу над «Фенербахче»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением о гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги с «Фенербахче» (78:77 ОТ).

«Прежде всего хочу поздравить свою команду с тем, что она проявила настойчивость. Парни верили в то, что делают, реализовывали свои моменты, и даже при том, что, как вы видели, мы не показали свой лучший баскетбол, этого оказалось достаточно для победы. У нас жёсткий характер. Конечно, игра складывалась так, что удача могла улыбнуться каждому, и, если бы победил «Фенербахче», это было бы вполне справедливо. Игра была равной, но, думаю, мы поборолись, верили в свои защитные построения даже при большом количестве потерь. Определённо, всё предопределил характер наших игроков, потому я поздравляю всех и каждого», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.