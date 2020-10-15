Димитрис Итудис отреагировал на победу над «Фенербахче»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением о гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги с «Фенербахче» (78:77 ОТ).
«Прежде всего хочу поздравить свою команду с тем, что она проявила настойчивость. Парни верили в то, что делают, реализовывали свои моменты, и даже при том, что, как вы видели, мы не показали свой лучший баскетбол, этого оказалось достаточно для победы. У нас жёсткий характер. Конечно, игра складывалась так, что удача могла улыбнуться каждому, и, если бы победил «Фенербахче», это было бы вполне справедливо. Игра была равной, но, думаю, мы поборолись, верили в свои защитные построения даже при большом количестве потерь. Определённо, всё предопределил характер наших игроков, потому я поздравляю всех и каждого», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
- 15 октября 2020
-
06:57
-
04:48
-
04:34
-
00:56
-
00:39
-
00:25
- 14 октября 2020
-
23:38
-
22:58
-
22:56
-
21:30
-
21:20
-
20:56
-
20:33
-
19:56
-
19:37
-
19:11
-
17:51
-
16:51
-
16:03
-
15:39
-
15:38
-
14:48
-
14:35
-
13:09
-
12:43
-
12:04
-
11:29
-
10:48
-
10:47
-
10:10
-
09:22
-
08:57
-
08:47
-
08:37
-
08:17