Мэджик Джонсон высказал отношение к Робу Пелинке, уволившему его из «Лейкерс»

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон признался, что не держит зла на генерального менеджера клуба Роба Пелинку, способствовавшего его увольнению с поста президента в 2019 году.
«После того как я ушёл, все конфликты в прошлом. Но я всё ещё остаюсь ярым сторонником «Лейкерс», ничего в этом плане не изменилось. Любовь, которую мы с Джини Басс испытываем друг к другу, всегда будет и всегда была. Это тоже не изменилось. Я всегда хотел лучшего для «Лейкерс», и поэтому всё, что я мог сделать, чтобы помочь «Лейкерс» снова выиграть чемпионат НБА, я собирался сделать. Роб Пелинка и я смогли решить конфликтную ситуацию, теперь у нас всё хорошо. Мы друзья. Вчера вечером мы говорили о повторении титула в следующем году», — приводит слова Джонсона Los Angeles Times.
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