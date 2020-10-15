Игрок «Клипперс» поддержал чемпиона НБА в составе «Голден Стэйт», высмеявшего Леброна
Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Монтрез Харрелл выразил поддержку чемпиону НБА 2015 года в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Марризу Спейтсу, который сделал выпад в адрес лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» после завоевания титула в сезоне-2019/2020.
Спейтс разместил на своей странице в «Твиттере» фото легендарных Коби Брайанта и Майкла Джордана с чемпионскими кубками.
«Просто напоминание. Раньше было принято почитать „три-питы“. Сейчас детишки почитают четвёртый титул с десятой попытки и называют это величием», — написано в посте Спейтса.
«Так точно», — отметвил Харрелл на своей странице в «Твиттере», тегнув Спейтса.
Леброн Джеймс выиграл четвёртый титул в сезоне-2019/2020. В финальной серии «Лейкерс» обыграли «Майами Хит» (4-2).
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