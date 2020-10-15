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«Нью-Йорк» готов выменять одни из худших суперзвёздных контрактов НБА

«Нью-Йорк» готов выменять одни из худших суперзвёздных контрактов НБА
Баскетбол / НБА 0

«Нью-Йорк Никс» готов выменять крупные контракты защитника «Хьюстон Рокетс» Расселла Уэстбрука и разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Криса Пола, сообщает обозреватель Стив Кайлер на своей странице в «Твиттере».

«Никс» готовы принять крупный контракт вроде Уэстбрука или Пола, так что посмотрим. У них есть истекающие контракты и некоторые привлекательные активы (Джулиус Рэндл и Деннис Смит-младший), а также их собственный пик первого раунда драфта имеет ценность", — отметил Кайлер.

35-летний Пол за следующие два сезона заработают $ 85 млн. 31-летний Уэстбрук получит $ 132 млн за три года. Контракты обоих звёзд считаются раздутыми и не подлежащими обмену, хотя после выхода «Тандер» в плей-офф ценность Пола возросла.

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