Леброн Джеймс признал, что смотрит видео Майкла Джордана в качестве уроков

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил в сториз своей страницы «Инстаграма» видео, показывающие, как он смотрит фрагменты шестой игры финала НБА 1997 года между «Чикаго Буллз» и «Юта Джаз», в том числе знаменитый момент, когда Майкл Джордан отдал передачу Стиву Керру на победный бросок.

«Вернулся к выполнению домашней работы», — подписал сториз Джеймс.

35-летний Джеймс в сезоне-2019/2020 считался одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо, но в итоге не был признан самым ценным игроком. «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса выиграл Западную конференцию НБА и чемпионский титул. Ранее Леброн дважды стал чемпионом НБА в составе «Майами Хит» и один раз с «Кливленд Кавальерс».

