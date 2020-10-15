Марк Кьюбан рассказал эмоциональную историю, как помогал побиравшемуся на улице Уэсту

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан рассказал подробности того, как он помогал побиравшемуся на улицах бывшему игроку НБА Делонте Уэсту.
«Я и раньше пытался с ним связаться, но не думаю, что он был готов. Мне показывали его фотографии. Я общался с людьми, которые рассказали, что видели Делонте в Далласе. Его заметили на перекрёстке примерно в двух милях от моего дома. Тогда я начал курсировать по округе в его поисках.
Мне удалось связаться с его матерью, она дала мне номер Делонте. Я отправил ему сообщение, но он не отвечал несколько дней и лишь затем перезвонил.
Я сказал в тот момент: «Делонте, не двигайся, я иду за тобой». Так, собственно, и сделал. Я подобрал его, снял номер в отеле, дал ему поспать и пошёл за едой. Мы сидели там вместе, пока ждали приезда его матери. Она посадила его в самолёт и отвезла на реабилитацию.
Сейчас ситуация улучшается. Он прогрессирует. Я просто надеюсь, что так будет и дальше. Первые две недели особенно тяжёлые. Нелегко вылечиться от зависимостей и психических заболеваний. Надеюсь, он будет бороться, чтобы выбраться из этого», — приводит слова Кьюбана Basket USA.
Уэст страдает диагностированным биполярным расстройством. В январе этого года экс-баскетболиста избил мужчина на дороге. Ранее желание помочь Делонте выражал бывший одноклубник, форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Профсоюз игроков НБА выделял для Уэста деньги. Однако это не помогло ему привести свою жизнь в порядок.
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