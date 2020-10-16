Крис Бош рассказал, что Леброн Джеймс думает о гонке величайших с Майклом Джорданом

Бывший центровой «Майами Хит» и «Торонто Рэпторс» Крис Бош заявил, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не уделяет внимания постоянным сравнениям с Майклом Джорданом в гонке за звание величайшего игрока в истории НБА.
«Один человек, который не хочет говорить о гонке за звание величайшего? Сам Брон. Со времен Акрона он был первым в команде — вот что делает его великим. Коби Брайант тоже придерживался такой филоофии: «Давайте просто будем наслаждаться величием друг друга», — говорил он. Раньше я думал, что люди не слушают этих парней — тех игроков, из-за которых они спорят, — но теперь я думаю, что им просто всё равно. Вот почему я не могу вести себя так, как будто вопрос имеет какое-то значение, когда я его услышу в следующий раз. Если вы хотите продавать газеты или получать клики, я гарантирую, что есть лучшие способы сделать это», — приводит слова Боша Clutch Points.
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