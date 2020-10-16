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Названа настоящая причина обмена Криса Пола из «Хьюстона»

Названа настоящая причина обмена Криса Пола из «Хьюстона»
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий Крис Пол в прошлом году был обменен из «Хьюстон Рокетс» в «Оклахома-Сити Тандер» на Расселла Уэстбрука, поскольку владелец техасского клуба Тилманн Фертитта считал его контракт худшим в НБА, сообщает TheHoopCentral на своей странице в «Твиттере».

«Обмен был совершён, потому что владелец „Хьюстона“ Тилманн Фертитта этого хотел. Он думал, что контракт Пола — худший из тех, которые он когда-либо видел в истории спорта», — отмечает источник.

35-летний Пол за следующие два сезона заработают $ 85 млн. 31-летний Уэстбрук получит $ 132 млн за три года. Контракты обоих звёзд считаются раздутыми и трудными для последующего обмена, хотя после выхода «Тандер» в плей-офф ценность Пола возросла.

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