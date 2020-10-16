Расселл Уэстбрук определил команду, в которую хочет быть обмененным из «Хьюстона»
Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук в случае обмена из команды хотел бы продолжить карьеру в «Нью-Йорк Никс», сообщает New York Post.
«Некоторые функционеры НБА считают, что Расселл Уэстбрук с радостью играл бы в Большом Яблоке, мировой столице моды. Это парень с Западного побережья. Главное хобби Уэстбрука — мода», — отмечает обореватель Марк Берман.
Ранее функционер одной из команд НБА заявил, что «Хьюстон» попытается обменять Уэстбрука в это межсезонье, поскольку разыгрывающий не подходит для совместной игры с франчайз-игроком Джеймсом Харденом. Генеральный менеджер «Рокетс» Дэрил Мори принял решение покинуть свой пост. Техасскй клуб может провести существенные кадровые перестановки в составе.
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