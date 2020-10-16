Дэрил Мори признался, почему уволился из «Хьюстона»

Дэрил Мори, который занимал пост генерального менеджера «Хьюстон Рокетс», прокомментировал решение покинуть клуб после 13 лет работы.
«Я прошёл большой путь в «Хьюстоне» за эти годы. Для меня уход из клуба очень своевременный. Мой младший сын только закончил школу, сейчас самое время посмотреть в будущее и определить дальнейшие планы семьи. Я просто почувствовал, что сейчас подходящий момент», – приводит слова Мори ESPN.
48-летний функционер не исключает возможность возвращения в НБА, но в настоящий момент намерен уделить время семье. Мори на некоторое время будет советником «Рокетс», пока клуб не найдёт нового главного тренера.
Вице-президент «Хьюстона» по баскетбольным операциям Рафаэль Стоун считается основным претендентом на замену Мори. Его ассистентом должен стать Илай Витус, который получит повышение в системе «Рокетс».
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