«Клипперс» приняли решение по Маркусу Моррису и Монтрезу Харреллу на следующий сезон

Руководство «Лос-Анджелес Клипперс» определилось с планами относительно Маркуса Морриса и Монтреза Харрелла, которые в этом году должны стать свободными агентами, сообщает Pickandroll со ссылкой на Los Angeles Times.
В клубе хотят сохранить в составе Харрелла. Если это не удастся сделать, то руководство «Клипперс» попытается оставить в команде Морриса. Но, по сообщению источников, такой сценарий маловероятен.
Ранее в этом месяце Харрелл получил награду НБА за самоотверженность на площадке. Кроме того в сезоне-2019/2020 тяжёлый форвард «Клипперс» также был признан лучшим шестым игроком лиги. Он набирал в среднем 18,6 очка и 7,1 подбора в регулярном чемпионате.
Напомним, «Лос-Анджелес Клипперс» вёл 3-1 в полуфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Денвер Наггетс». Но подопечные Дока Риверса сначала позволили соперникам сравнять счёт в противостоянии. А в решающем, седьмом матче серии и вовсе разгромно проиграли (89:104).
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