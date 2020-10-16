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«Клипперс» приняли решение по Маркусу Моррису и Монтрезу Харреллу на следующий сезон

«Клипперс» приняли решение по Маркусу Моррису и Монтрезу Харреллу на следующий сезон
Баскетбол / НБА 0

Руководство «Лос-Анджелес Клипперс» определилось с планами относительно Маркуса Морриса и Монтреза Харрелла, которые в этом году должны стать свободными агентами, сообщает Pickandroll со ссылкой на Los Angeles Times.

В клубе хотят сохранить в составе Харрелла. Если это не удастся сделать, то руководство «Клипперс» попытается оставить в команде Морриса. Но, по сообщению источников, такой сценарий маловероятен.

Ранее в этом месяце Харрелл получил награду НБА за самоотверженность на площадке. Кроме того в сезоне-2019/2020 тяжёлый форвард «Клипперс» также был признан лучшим шестым игроком лиги. Он набирал в среднем 18,6 очка и 7,1 подбора в регулярном чемпионате.

Напомним, «Лос-Анджелес Клипперс» вёл 3-1 в полуфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Денвер Наггетс». Но подопечные Дока Риверса сначала позволили соперникам сравнять счёт в противостоянии. А в решающем, седьмом матче серии и вовсе разгромно проиграли (89:104).

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