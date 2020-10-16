«Изменял мне 4 года. Да что с тобой не так!» Леброн оригинально обратился к кубку НБА

Твиттер-аккаунт Overtime опубликовал забавное видео, как звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс шутливо разговаривает с чемпионским трофеем НБА после заключительного победного матча финальной серии плей-офф с «Майами Хит» (4-2).
«Я тебе не верю. Не могу верить. Ты изменял мне четыре года. Да что с тобой не так!» – сказал Джеймс.
Напомним, в шестом матче финальной серии плей-офф «Лейкерс» обыграли «Майами Хит» со счётом 106:93 и стали чемпионами сезона-2019/2020.
Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом НБА – «Бостон Селтикс», теперь у обоих по 17 титулов. Последний раз «Лейкерс» становились чемпионами в 2010 году.
Леброн стал единственным игроком в истории НБА, который выигрывал чемпионат с тремя разными клубами, набирая в плей-офф 25+ очков в среднем за матч. У Джеймса теперь 11 трипл-даблов в финале НБА, столько же, сколько и у двух следующих ближайших игроков, вместе взятых, — Мэджика Джонсона (8) и Дрэймонда Грина (3). Джеймс отыграл 260-й матч в плей-офф НБА. Таким образом, он вышел на чистое первое место по количеству игр в плей-офф, обойдя Дерека Фишера (259 матчей).
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