Матч «Автодор» – «Химки» перенесён с 5 апреля на 26 октября
Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2020/2021 между саратовским «Автодором» и «Химками» перенесён с 5 апреля на 26 октября, сообщает официальный сайт «Автодора».
Запрос о переносе даты поступил в Единую лигу ВТБ от «Химок». Директорат турнира рассмотрел его и, с целью оптимизации календаря, принял решение его утвердить.
Напомним, в команде из Московской области в последние дни зафиксировано множество случаев коронавируса. В итоге коллектив Куртинайтиса проводит матчи в Евролиге, играя буквально семью баскетболистами на протяжении 40 минут.
В Единой лиге ВТБ у «Химок» две победы после четырёх встреч. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице. «Автодор» проиграл оба матча и замыкает таблицу.
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