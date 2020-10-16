Матч «Автодор» – «Химки» перенесён с 5 апреля на 26 октября

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2020/2021 между саратовским «Автодором» и «Химками» перенесён с 5 апреля на 26 октября, сообщает официальный сайт «Автодора».

Запрос о переносе даты поступил в Единую лигу ВТБ от «Химок». Директорат турнира рассмотрел его и, с целью оптимизации календаря, принял решение его утвердить.

Напомним, в команде из Московской области в последние дни зафиксировано множество случаев коронавируса. В итоге коллектив Куртинайтиса проводит матчи в Евролиге, играя буквально семью баскетболистами на протяжении 40 минут.

В Единой лиге ВТБ у «Химок» две победы после четырёх встреч. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице. «Автодор» проиграл оба матча и замыкает таблицу.