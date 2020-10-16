ЦСКА проиграл «Альбе» на домашней арене
В Москве в матче четвёртого тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА принимал «Альбу». Хозяева неплохо начали встречу и выиграли первую четверть с разницей в 2 очка — 19:17. К большому перерыву преимущество «армейцев» выросло до 4 очков — 51:47.
Но в третьей четверти берлинцы не только отыгрались, но и вышли вперёд — 68:65. В заключительном игровом отрезке «Альба» сначала ушла вперёд на 10 очков. ЦСКА сократил отставание, но в последнюю минуту гости сохранили хладнокровие и удержали победу — 93:88.
Самым результативным в составе победителей стал Симоне Фонтеккьо, набравший 20 очков. У ЦСКА 27 очков и 6 передач записал в актив Майк Джеймс. 25 очков на счету форварда Уилла Клайберна.
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