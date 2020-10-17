Дабл-дабл Букера не спас «Химки» от поражения в матче с «Басконией»

В Витории завершился матч четвёртого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Баскония» принимала «Химки». Команда из Московской области, невзирая на огромные кадровые проблемы, неплохо начала встречу и после первой четверти вела с преимуществом в три очка — 18:15.
Во втором отрезке хозяева сократили отставание до минимума — 35:36. Уже в третьей десятиминутке «Баскония» вышла вперёд — 54:47. В заключительные десять минут матча команда из Испании уже уверенно контролировала происходящее на паркете и одержала победу с двузначным преимуществом — 77:60.
Самыми результативными в составе победителей стали Акилле Полонара (20 очков+10 подборов) и Рокас Гидрайтис (20 очков). У «Химок» дабл-дабл на счету Девина Букера (16 очков + 12 подборов). Коллекцию из 17 очков, 6 подборов и 8 передач собрал Вячеслав Зайцев.
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