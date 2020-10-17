«Милан» обыграл «Реал», «Бавария» совершила мощный камбэк в матче с «Фенербахче»

В ходе очередного игрового дня Евролиги в регулярном чемпионате прошло несколько интригующих поединков. Так, «Милан» на домашней арене принимал «Реал». Команда из Италии крайне неудачно провела первую половину встречи, проиграв её с разницей в 11 очков — 31:42. Но уже во второй половине подопечные Мессины прибавили. В третьем игровом отрезке они сократили отставание до минимума — 54:55, а в заключительной десятиминутке вырвали победу — 78:70.

Лучшим в составе победителей стал Серхио Родригес, набравший 25 очков и совершивший 7 передач.

В ещё одном матче дня «Фенербахче» принимал мюнхенскую «Баварию» и, казалось, снял вопросы о победителе уже к большому перерыву — 45:25. Но во второй половине матча мюнхенцы совершили невероятный камбэк и одержали победу — 75:71.

Лучшим в составе немецкой команды стал Владимир Лучич — 18 очков. У стамбульцев 25 баллов на счету Яна Веселы.