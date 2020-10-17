Куртинайтис: играть 2 матча с интервалом в 1 день, имея в составе 6-7 игроков невозможно

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился мнением после матча Евролиги с «Басконией» (60:77).

«Сначала хочу сказать про нашу команду. Сложно всемером играть в матче Евролиги, тем более после нескольких перелетов. Второй момент — некоторые команды не проводили матчей на неделе, я имею в виду «Зенит» и «Басконию». Понятно, что, отыграв 30 минут, мы устаем, и результат такой, какой есть.



Позавчера мы еще выходили на площадку против мадридского «Реала», где играли всемером, сегодня пришлось тоже играть на семь человек, потому что перед самым матчем повреждение спины получил Сергей Моня, то есть мы потеряли еще одного игрока. Отсюда такие цифры по проведенному времени: Жеребко вообще не уходил с площадки, Зайцев отыграл 39.5 минут. Играть два матча Евролиги с интервалом в один день, имея в составе шесть-семь игроков невозможно. Что я могу сказать своим игрокам? «Спасибо за игру», но сегодня мы получили «-17». Результат меня не радует, но мы должны были играть, в противном случае вообще Евролига может остановиться. Это проблема, однако если есть правила, они должны быть одинаковыми для всех команд. Мы играли всемером, некоторые команды, такие как «Баскония», не играли день назад. Ничего не имею против «Басконии», напротив, они смогли выставить полную команду и готовились к нам всю неделю, в результате чего «казнили» нас в третьей четверти. Что мы могли им противопоставить? Мы сделали 21 потерю, а также посадили травмированных на скамейку, зная, что они не сыграют. Это чисто для красивой картинки и видимости полной команды.



Ещё один немаловажный момент. Если играть на шесть-семь человек, велика вероятность получить травму. Ничего не поделать, мы все равно играем, мы проигрываем и должны думать о следующем матче. Возможно, кто-то вернется в состав после коронавируса и мы станем выглядеть получше, но сейчас у нас просто нет сил и энергии, чтобы играть в соревнованиях такого уровня.



Каждое лето Евролига организует встречу тренеров команд, которые участвуют в турнире, и мы все время говорим об уровне Евролиги. Если же сейчас взять нашу игру, то сложно сказать, что она как-то способствует продвижению баскетбола. Евролига говорит нам, чтобы мы играли, поэтому нам пришлось заявить троих игроков из нашей третьей клубной команды. Возможно, для них это хороший опыт, особенно на таком уровне. Что же остается нам, тренерам? Проблема не в баскетболе, а в физическом состоянии: как провести матч короткой ротацией, чтобы пять игроков отыграли по 40 минут, при этом не получили травму и немного себя поберегли? В данный момент наша команда потеряла семерых лучших игроков, и сейчас вы видите, что у нас 0-4 в Евролиге. Возможно, настоящий сезон для нас начнется только на следующей неделе. И даже тогда будет нелегко, потому что у тех игроков, которые вернутся, не будет практики, как, например, у Стефана Йовича, пропустившего два месяца. Будет похоже на возвращение после летних каникул, и придется все выстраивать заново. Потребуется время, чтобы они вернулись в свою форму. При этом я рад, что Евролига в принципе стартовала, мы играем в баскетбол, что намного лучше, чем досрочное завершение прошлого сезона», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».