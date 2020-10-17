Названо главное условие возвращения Кармело Энтони в «Никс»

Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони может вернуться в «Нью-Йорк Никс», если клуб проведёт обмен разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Криса Пола, сообщает New York Post.
Стоит отметить, что новый президент «Никс» Леон Роуз ранее был агентом Энтони и Пола в компании Creative Artists Agency (CAA). Кроме того, Кармело и Крис являются близкими друзьями. Энтони и Роуз до сих пор тесно общаются, поэтому переговоры по переходу не станут проблемой в межсезонье, если обмен Пола удастся осуществить.
10-кратный участник Матча звёзд НБА Энтони набирал 15,4 очка, 6,3 подбора и 1,5 передачи в 58 играх прошлого сезона. Ранее 36-летний Энтони выразил желание вернуться в «Портленд» в следующем сезоне, но у клуба может не хватить средств на его подписание. У «Блэйзерс» есть только около $ 10 млн долларов свободных средств в платёжной ведомости, которые можно потратить на рынке свободных агентов.
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