Уильямс и Харрелл отреагировали на информацию о том, что они презирают Кавая Леонарда

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямс и тяжёлый форвард Монтрез Харрелл прокомментировали информацию The Athletic о том, что они с презрением начали относиться к одноклубнику Каваю Леонарду из-за особого отношения к нему тренерского штаба и руководства в прошлом сезоне.

«Я вообще не понимаю, о какой ненависти идёт речь. Журналист Йован Буха, откуда ты взял эту информацию? Избавься от своих источников», — написал Уильямс в комментарии в «Инстаграме».

«Парни, вы готовы сочинить что-угодно ради красивой истории», — написал Харрелл.

Ранее журналист Йован Буха написал следующее: «Патрик Беверли, Монтрез Харрелл и Лу Уильямс — основополагающие элементы бренда „Клипперс“ до прибытия Кавая Леонарда и Пола Джорджа. Они разозлились, когда Леонарду разрешили пропускать матчи, чтобы он мог управлять нагрузкой на своё тело. Источники в лиге сообщили, что Кавай жил в Сан-Диего, что часто приводило к опозданию на командные рейсы. Команда также позволила Леонарду диктовать условия главному тренеру Доку Риверсу, когда его нужно менять во время матчей, среди прочего. Тайрон Лю был на скамейке возле Риверса всё это время, но в „Клипперс“ руководил Риверс».