«Портленд» потроллил «Денвер» из-за Кармело Энтони

Команды НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Денвер Наггетс» устроили забавную перепалку в «Твиттере».



«Денвер» предложил болельщикам выбрать игрока «Наггетс» всех времён, не включив в пятёрку номинантов Кармело Энтони, который выступал в составе «Денвера» с 2003 по 2011 год.

В ответ «Портленд» опубликовал подобный пост в своём «Твиттере», предложив болельщикам выбрать лучшего игрока команды, при этом включив в список Энтони, который выступал за этот клуб только один сезон.

Напомним, Энтони подписал контракт с «Портлендом» уже в ходе сезона, а до этого долго не мог найти новую команду. Кармело признавался, что был близок к уходу из спорта.



В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Энтони принял участие в 58 матчах, набирая в них 15,4 очка, собирая 6,3 подбора и совершая 1,5 передачи. В плей-офф НБА форвард помог команде в пяти матчах, набирая в них 15,2 очка, собирая 5,0 подбора, совершая 2,0 передачи и 1,0 перехвата.