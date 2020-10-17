Леброн безоговорочно опередил Джордана на выборах величайшего игрока всех времён в США

В США провели аналитическое исследование, изучив данные «Твиттера» с геотегами за неделю, прошедшую с тех пор, как форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс завоевал четвёртый титул за карьеру в НБА.

Были проанализированы твиты в пользу Джеймса или Майкла Джордана в споре о величайшем баскетболисте всех времён и определено, какой спортсмен получил наибольшую поддержку в каждом штате США.

Sporting News, используя формулу Коллегии выборщиков президента США, определил, что Джеймс стал безоговорочным победителем: 345 голосов выборщиков против 193 у Джордана. Леброна считают величайшим в 29 штатах США, Джордана — в 21 и в округе Колумбия.

Джордан получил преимущество в Среднеатлантическом регионе, а также на Среднем Западе, что отражает его популярность в родном штате Северная Каролина, а также в Иллинойсе, где он провел большую часть карьеры в НБА и выиграл шесть титулов в составе «Чикаго Буллз».

Джеймс выиграл в Огайо, Флориде и Калифорнии, принеся титулы местным франшизам «Кливленд Кавальерс», «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Эти штаты вместе дают 102 голоса, более трети того, что необходимо для избрания величайшим, если брать аналогичный выборам президента США формат.



Решающим штатом мог стать Нью-Йорк (29 голосов выборщиков), где отдали предпочтение Джеймсу, несмотря на его довольно очевидное неприятие попыток «Никс» подписать его в качестве свободного агента. Но сохраняющаяся горечь фанатов «Никс» по поводу успеха «Буллз» в матчах с их командой в последнюю великую эру «Нью-Йорка» 1990-х могла стать важным фактором. «Буллз» выбили «Никс» в плей-офф четырёх походов за титулом из шести.



«Кто-то может подумать, что это слишком замысловатый способ определить величайшего игрока в истории баскетбола, но, парни, мы таким же образом определим, кто будет управлять нашей страной следующие четыре года», — отмечает издание.