Владимир Гомельский объяснил, почему Леброн Джеймс добивается успеха

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский рассказал, как лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу удаётся добиваться успеха.
«То, как Леброн относится к себе, является примером высочайшего профессионализма. Он находится в идеальной физической форме и готов переносить большие нагрузки. А его мастерство осталось с ним», — написал Гомельский на своём сайте.
Напомним, в шестом матче финальной серии плей-офф «Лейкерс» обыграли «Майами Хит» со счётом 106:93 и стали чемпионами сезона-2019/2020.
Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом НБА – «Бостон Селтикс», теперь у обоих по 17 титулов. Последний раз «Лейкерс» становились чемпионами в 2010 году.
Леброн стал единственным игроком в истории НБА, который выигрывал чемпионат с тремя разными клубами, набирая в плей-офф 25+ очков в среднем за матч. У Джеймса теперь 11 трипл-даблов в финале НБА, столько же, сколько и у двух следующих ближайших игроков, вместе взятых, — Мэджика Джонсона (8) и Дрэймонда Грина (3). Джеймс отыграл 260-й матч в плей-офф НБА. Таким образом, он вышел на чистое первое место по количеству игр в плей-офф, обойдя Дерека Фишера (259 матчей).
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