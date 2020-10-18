Источник сообщил, что «Лейкерс», вероятно, подпишут бывшего MVP НБА в межсезонье

Генеральный менеджер одного из клубов НБА сообщил, что состав чемпиона лиги «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезоне-2020/2021 может пополнить разыгрывающий «Детройт Пистонс» Деррик Роуз.

По словам анонимного собеседника heavy.com, Роуз станет игроком «Лейкерс» в январе-феврале 2021 года.

Деррик Роуз — участник Матчей звёзд НБА с 2010 по 2012 год. В 2011 году Роуз был назван самым ценным игроком НБА. Сезон-2019/2020 стал для игрока одним из лучших со времен титула MVP лиги. В среднем он набирал за игру 18,1 очков, делал 5,6 результативных передач и делал 2,4 подбора.