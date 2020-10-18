Инсайдер прояснил ситуацию Джеймса Хардена и Расселла Уэстбрука в «Хьюстоне»

Инсайдер НБА Джонатан Фейген считает, что «Хьюстон Рокетс» сохранят в составе защитников Расселла Уэстбрука и Джеймса Хардена на следующий сезон.
«Устроить кардинальную чистку состава и начать всё сначала — это не план команды на межсезонье. Причина, по которой я уверен в этом, заключается в том, что «Рокетс», безусловно, держат Джеймса Хардена в курсе всех планов и предоставляют ему информацию о поиске нового главного тренера, обсуждают все вопросы даже по кандидатам. Хардена не держали бы в курсе всех планов, если бы собирались обменять его и Уэстбрука», — приводит слова Фейгена Fadeaway World.
Слухи о возможном обмене Уэстбрука активизировались после ухода из «Рокетс» главного тренера Майка Д'Антони и генерального менеджера Дэрила Мори. Некоторые инсайдеры также допускали вероятность расставания с Харденом.
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