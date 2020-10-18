«Лейкерс» наметили 5 кандидатов на усиление «скамейки» в межсезонье

«Лос-Анджелес Лейкерс» хотят подписать несколько игроков на недорогих контрактах для усиления скамейки запасных в межсезонье, сообщает ESPN.

В сферу интересов «Лейкерс» входят атакующий защитник Джордан Кларксон («Юта Джаз»), центровой Нерленс Ноэль («Оклахома-Сити Тандер»), лёгкий форвард Мо Харклесс («Нью-Йорк Никс»), а также разыгрывающие Джефф Тиг («Атланта Хоукс») и Ди Джей Огастин («Орландо Мэджик»), которые становятся свободными агентами в межсезонье.

«Лейкерс» могут потратить исключение среднего уровня на сумму $ 9,3 млн и двухгодичное исключение в размере $ 3,6 млн для подписание кого-то из вышеуказанных исполнителей, а также собственных свободных агентов центрового Дуайта Ховарда и тяжёлого форварда Маркифа Морриса.