«Лейкерс» наметили 5 кандидатов на усиление «скамейки» в межсезонье
«Лос-Анджелес Лейкерс» хотят подписать несколько игроков на недорогих контрактах для усиления скамейки запасных в межсезонье, сообщает ESPN.
В сферу интересов «Лейкерс» входят атакующий защитник Джордан Кларксон («Юта Джаз»), центровой Нерленс Ноэль («Оклахома-Сити Тандер»), лёгкий форвард Мо Харклесс («Нью-Йорк Никс»), а также разыгрывающие Джефф Тиг («Атланта Хоукс») и Ди Джей Огастин («Орландо Мэджик»), которые становятся свободными агентами в межсезонье.
«Лейкерс» могут потратить исключение среднего уровня на сумму $ 9,3 млн и двухгодичное исключение в размере $ 3,6 млн для подписание кого-то из вышеуказанных исполнителей, а также собственных свободных агентов центрового Дуайта Ховарда и тяжёлого форварда Маркифа Морриса.
- 18 октября 2020
-
09:08
-
08:59
-
08:28
-
08:16
-
07:47
-
00:45
- 17 октября 2020
-
22:13
-
20:48
-
19:58
-
19:13
-
18:59
-
18:59
-
17:45
-
16:57
-
15:09
-
14:00
-
12:50
-
12:29
-
11:52
-
11:00
-
09:45
-
08:30
-
08:17
-
08:00
-
07:52
-
07:45
-
07:37
-
03:56
-
02:36
-
00:58
-
00:14
-
00:07
- 16 октября 2020
-
23:50
-
23:16
-
21:59
Партнерский контент