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Источник назвал трансферное требование Кавая Леонарда к «Клипперс»

Источник назвал трансферное требование Кавая Леонарда к «Клипперс»
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард требует у руководства клуба усиления состава. По сведениям источников ESPN, баскетболист хочет, чтобы боссы приобрели разыгрывающего защитника.

«Им нужен разыгрывающий защитник. Все знают, что Кавай Леонард говорит об этом в частных беседах. Это не значит, что он хочет избавиться от Патрика Беверли. Но „Клипперс“ нужен разыгрывающий, который может вести команду и набирать очки», — приводит слова журналиста Стивена Эй Смита ESPN.

Напомним, «Клипперс» были одними из фаворитов минувшего сезона, но дуэт Кавая Леонарда с Полом Джорджем смог вывести команду лишь в полуфинал плей-офф Западной конференции. На этой стадии команда уступила «Денвер Наггетс». По завершении сезона пост главного тренера покинул Док Риверс, его место занял Тайрон Лю.

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