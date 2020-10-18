Источник назвал трансферное требование Кавая Леонарда к «Клипперс»

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард требует у руководства клуба усиления состава. По сведениям источников ESPN, баскетболист хочет, чтобы боссы приобрели разыгрывающего защитника.

«Им нужен разыгрывающий защитник. Все знают, что Кавай Леонард говорит об этом в частных беседах. Это не значит, что он хочет избавиться от Патрика Беверли. Но „Клипперс“ нужен разыгрывающий, который может вести команду и набирать очки», — приводит слова журналиста Стивена Эй Смита ESPN.

Напомним, «Клипперс» были одними из фаворитов минувшего сезона, но дуэт Кавая Леонарда с Полом Джорджем смог вывести команду лишь в полуфинал плей-офф Западной конференции. На этой стадии команда уступила «Денвер Наггетс». По завершении сезона пост главного тренера покинул Док Риверс, его место занял Тайрон Лю.