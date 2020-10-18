«Торонто» выбрал 5 трансферных целей на позицию разыгрывающего
Руководство «Торонто Рэпторс» в межсезонье планирует усилить позицию разыгрывающего защитника. Менеджмент клуба уже определил список кандидатов, которые могут подойти на эту роль.
Так, в Канаде изучат возможность подписания контракта с одним из лидеров «Майами Хит», ветераном лиги Гораном Драгичем, баскетболистом «Орландо Мэджик» Ди Джей Огастином и не так давно вернувшимся в «Атланту Хоукс» Джеффом Тигом, сообщает The Athletic.
Кроме того, в «Рэпторс» не исключают подписания контракта с защитником «Чикаго Буллз» Крисом Данном и баскетболистом «Мемфис Гриззлиз» Деандре Мелтоном, который в скором времени получит статус ограниченно свободным агентом.
Напомним, в минувшем сезоне «Торонто» не сумел защитить титул чемпиона.
- 18 октября 2020
-
10:52
-
10:04
-
09:08
-
08:59
-
08:28
-
08:16
-
07:47
-
00:45
- 17 октября 2020
-
22:13
-
20:48
-
19:58
-
19:13
-
18:59
-
18:59
-
17:45
-
16:57
-
15:09
-
14:00
-
12:50
-
12:29
-
11:52
-
11:00
-
09:45
-
08:30
-
08:17
-
08:00
-
07:52
-
07:45
-
07:37
-
03:56
-
02:36
-
00:58
-
00:14
-
00:07
- 16 октября 2020
-
23:50
Партнерский контент