«Торонто» выбрал 5 трансферных целей на позицию разыгрывающего

Руководство «Торонто Рэпторс» в межсезонье планирует усилить позицию разыгрывающего защитника. Менеджмент клуба уже определил список кандидатов, которые могут подойти на эту роль.

Так, в Канаде изучат возможность подписания контракта с одним из лидеров «Майами Хит», ветераном лиги Гораном Драгичем, баскетболистом «Орландо Мэджик» Ди Джей Огастином и не так давно вернувшимся в «Атланту Хоукс» Джеффом Тигом, сообщает The Athletic.

Кроме того, в «Рэпторс» не исключают подписания контракта с защитником «Чикаго Буллз» Крисом Данном и баскетболистом «Мемфис Гриззлиз» Деандре Мелтоном, который в скором времени получит статус ограниченно свободным агентом.

Напомним, в минувшем сезоне «Торонто» не сумел защитить титул чемпиона.