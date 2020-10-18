Названы колоссальные убытки клубов НБА от пандемии. «Лейкерс» на первом месте
Минувший сезон НБА прерывался и получился скомканным из-за пандемии коронавируса. Регулярный чемпионат был сокращён и доигрывался в так называемом «пузыре» в Орландо без зрителей. Все эти события серьёзно повлияли на финансовое благополучие команд.
Так, стали известны общие убытки клубов НБА из-за кризиса, связанного с пандемией. В сумме все 30 клубов лиги потеряли $ 694 млн.
Наибольшие убытки потерпел «Лос-Анджелес Лейкерс», из-за потери домашних матчей не досчитавшийся $ 52,7 млн. Второе место по убыткам у «Нью-Йорк Никс» — $ 45 млн, третье — у «Голден Стэйт Уорриорз» ($ 42,5 млн).
Наименьшие убытки понесли в «Мемфис Гриззлиз». Потери клуба составили $ 10,4 млн, сообщает портал NBAHolics.
- 18 октября 2020
-
11:59
-
10:52
-
10:04
-
09:08
-
08:59
-
08:28
-
08:16
-
07:47
-
00:45
- 17 октября 2020
-
22:13
-
20:48
-
19:58
-
19:13
-
18:59
-
18:59
-
17:45
-
16:57
-
15:09
-
14:00
-
12:50
-
12:29
-
11:52
-
11:00
-
09:45
-
08:30
-
08:17
-
08:00
-
07:52
-
07:45
-
07:37
-
03:56
-
02:36
-
00:58
-
00:14
-
00:07
Партнерский контент