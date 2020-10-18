Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Названы колоссальные убытки клубов НБА от пандемии. «Лейкерс» на первом месте

Названы колоссальные убытки клубов НБА от пандемии. «Лейкерс» на первом месте
Баскетбол / НБА 0

Минувший сезон НБА прерывался и получился скомканным из-за пандемии коронавируса. Регулярный чемпионат был сокращён и доигрывался в так называемом «пузыре» в Орландо без зрителей. Все эти события серьёзно повлияли на финансовое благополучие команд.

Так, стали известны общие убытки клубов НБА из-за кризиса, связанного с пандемией. В сумме все 30 клубов лиги потеряли $ 694 млн.

Наибольшие убытки потерпел «Лос-Анджелес Лейкерс», из-за потери домашних матчей не досчитавшийся $ 52,7 млн. Второе место по убыткам у «Нью-Йорк Никс» — $ 45 млн, третье — у «Голден Стэйт Уорриорз» ($ 42,5 млн).

Наименьшие убытки понесли в «Мемфис Гриззлиз». Потери клуба составили $ 10,4 млн, сообщает портал NBAHolics.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020